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    Музыкальный подарок ко Дню Конституции подготовили артисты столичной филармонии

    28 Августа 2020, 22:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Артисты столичной филармонии сняли клип ко Дню Конституции. Солисты исполнили патриотическую песню «Мәңгілік ел» в различных местах города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

    К 25-летию Основного Закона солисты Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султана сняли праздничный видеоклип. Ролик «Конституция» в Нур-Султане станет красивым и запоминающимся подарком казахстанцам ко Дню Конституции, уверены деятели искусств.

    Принятие Конституции Республики Казахстан 30 августа 1995 года обеспечило казахстанцам основные права и свободу. Верховенство закона уже привело страну к важным результатам и будет способствовать ее дальнейшему развитию. Весомый вклад в модернизацию Казахстана был внесен столицей, поэтому новый проект филармонии Нур-Султана запечатлел красоту интереснейших архитектурных композиций и зданий главного города.

    «Вскоре казахстанцы будут праздновать один из самых значимых праздников нашего государства – День Конституции. К празднику артисты филармонии приготовили подарок. Я надеюсь, что он порадует патриотов нашей страны. От всего сердца поздравляю дорогих соотечественников с Днем Конституции и желаю всем нам благополучия и процветания Казахстана!» – сказал генеральный директор филармонии Нур-Султана Ерлан Дакенов.

    В видеоклипе «Конституция» солисты столичной филармонии исполнили патриотическую песню «Мәңгілік ел» Ернура Азимбаева в различных местах города – на площади Независимости, городской площади, возле Музея энергии будущего «Нұр әлем» и Триумфальной арки «Мәңгілік ел» и др.

    В проекте приняли участие Естай Мукашев, Дос, Диана Маева, Дихан Ильяшев, Муратбек Хайролда, Нурбол Балапанов, Айдын Жұмабаев, Шахризада и Бибигуль Тыныштык, Акимхан Маженов, Акбота Куснадин и Дәстүр Асылхан.

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    Астана Культура История Казахстана Дата Конституция
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