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    Музыкальный фестиваль в столице посвятили Дню Независимости и юбилею Бибигуль Тулегеновой

    17 Декабря 2019, 19:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проведение в столице музыкального фестиваля «JYL ÁNI» приурочили ко Дню Независимости и 90-летию народной артистки Казахстана и СССР, оперной певицы Бибигуль Тулегеновой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram акима города Алтая Кульгинова.

    «Казахский соловей», как назвали ее в народе, внесла неоценимый вклад в развитие национального оперного искусства. Буквально накануне Указом Президента Бибигуль Ахметовне вручили орден «Барыс» первой степени. Своим творчеством Бибигуль Тулегенова покорила миллионы зрителей! Долгих лет жизни!», - написал Алтай Кульгинов.

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    Астана Культура День Независимости
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