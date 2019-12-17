Музыкальный фестиваль в столице посвятили Дню Независимости и юбилею Бибигуль Тулегеновой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проведение в столице музыкального фестиваля «JYL ÁNI» приурочили ко Дню Независимости и 90-летию народной артистки Казахстана и СССР, оперной певицы Бибигуль Тулегеновой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram акима города Алтая Кульгинова.

«Казахский соловей», как назвали ее в народе, внесла неоценимый вклад в развитие национального оперного искусства. Буквально накануне Указом Президента Бибигуль Ахметовне вручили орден «Барыс» первой степени. Своим творчеством Бибигуль Тулегенова покорила миллионы зрителей! Долгих лет жизни!», - написал Алтай Кульгинов.