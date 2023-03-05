Музыкальный бренд тюркского мира – ансамблю «Туран» исполнилось 15 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 15 лет назад студенты Казахской национальной консерватории имени Курмангазы создали ансамбль «Туран». Правда, тогда у музыкантов и в мыслях не было становиться популярными и завоевывать иностранную аудиторию. Ребята-энтузиасты с особым трепетом изучали казахские народные музыкальные инструменты и старались создать уникальные в национальном колорите произведения. Сегодня ансамбль окреп, музыканты стали настоящими профессионалами, а их концерты с нетерпением ждут не только казахстанцы, но и зарубежные зрители. Как некогда скромный молодой творческий коллектив превратился в известный по всему миру этнофольклорный ансамбль, узнали корреспонденты МИА «Казинформ».

Мы просто выполнили пожелание зрителей

15 лет назад студенты консерватории имени Курмангазы решили объединиться и выступать на сцене. Тогда они вошли в состав ансамбля «Сазген Сазы». Позже выступали в рядах ансамбля «Сарын». Постепенно музыканты набирались опыта, оттачивали мастерство, их дружба тоже крепла. Их музыкальные способности невозможно было не заметить, так как каждый из артистов играл как минимум на нескольких музыкальных инструментах. Артистов сразу же заметили их старшие коллеги по цеху и посоветовали объединить усилия и создать ансамбль.

«Когда выступали в ансамбле «Сазген сазы», наши старшие братья, неравнодушные к нашему творчеству, изъявили желание оказать поддержку. Они поверили в наши способности и сказали, что мы должны создать свою творческую группу, где каждый будет играть на казахских народных музыкальных инструментах. Они нам даже подарили эти музыкальные инструменты. Было сложно поверить, что нам так просто помогают. Мы очень вдохновились и создали свое первое произведение «Қазақ елі». Позже выступали на различных лекциях, концертах. Увидев наше выступление, от преподавателей поступали приглашения выступать и на других концертах. Так и началось наше увлекательное путешествие в мир народной музыки», - рассказал участник ансамбля Максат Медеубек.