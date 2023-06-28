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    Музыкальная аллея появилась в Караганде

    28 Июня 2023, 21:01

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Музыкальная аллея с «поющими» скамейками появилась в Караганде. Если подойти к ним поближе, начинают звучать произведения казахских композиторов и кюйши, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Всего на аллее установлено 17 скамеек со специальным устройством воспроизведения. С помощью QR можно получить информацию об исполнителях.

    Проект реализовали студенты и преподаватели Карагандинского университета имени Евнея Букетова.

    По словам разработчиков, музыкальные скамейки могут работать круглый год.

    «Устройство чувствует себя комфортно в любых погодных условиях, также в мороз, конечно, минимум до 30 градусов», - пояснил автор проекта Эдуард Шейнмайер.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Карагандинская область Музыка Караганда
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