Музыкальная аллея появилась в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Музыкальная аллея с «поющими» скамейками появилась в Караганде. Если подойти к ним поближе, начинают звучать произведения казахских композиторов и кюйши, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Всего на аллее установлено 17 скамеек со специальным устройством воспроизведения. С помощью QR можно получить информацию об исполнителях.

Проект реализовали студенты и преподаватели Карагандинского университета имени Евнея Букетова.

По словам разработчиков, музыкальные скамейки могут работать круглый год.

«Устройство чувствует себя комфортно в любых погодных условиях, также в мороз, конечно, минимум до 30 градусов», - пояснил автор проекта Эдуард Шейнмайер.