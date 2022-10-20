Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+24+26℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Музыкальная аллея «Күйшiлер аллеясы» в преддверии Дня Республики появилась в Астане

    20 Октября 2022, 22:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Рядом с памятником знаменитой кюйши Дины Нурпеисовой в столице открыли аллею музыкантов, где установили необычный мемориал, на котором выгравированы имена сотни легендарных кюйши-музыкантов, игравших на домбре, кобызе, сыбызгы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    На каменном мемориале музыкальной аллеи «Күйшiлер аллеясы» увековечены больше сотни имен выдающихся композиторов. Все они – талантливые музыканты, которые создавали и исполняли кюи казахского народа. Памятник украшает новую аллею домбристов в столице. Место отдыха для горожан подготовили специально ко Дню Республики.

    «Этот камень весит около 12 тонн. Из Алматы везти сюда, это был посильный труд. Здесь 101 человек вписан в мраморный камень. Это те люди, это те кюйши, наши деды, которые своим трудом в области искусства добились признания казахского народа», - говорит руководитель республиканского фонда «Күй анасы» Толеген Куанышев.

    Списки кюйши формировала специальная научная группа из алматинской консерватории имени Курмангазы. Изучали биографию каждого музыканта, его вклад в казахскую культуру. Общественники обещают, такие памятники появятся и в других городах.

    «Это дань уважения нашему великому инструменту – домбре. Домбра – это не просто музыкальный инструмент, это история казахского народа. На протяжении долгих веков струны домбры помогали людям переживать беды, преодолевать трудности, созидать, творить. Я думаю, открытие аллеи - это для воспитания подрастающих поколений», - говорит член Общественного совета города Астаны Марат Мустафин.

    Мемориал установили недалеко от памятника композитору Дине Нурпеисовой. В этом сквере, которому дали символичное название «Күйшiлер аллеясы», скоро установят музыкальный фонтан и летний амфитеатр. По задумке, аллея должна стать центром народного искусства.


    Фото : gov.kz


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Культура Дата Общество Музыка День Республики
    Новости по теме
    Новости по теме
    Врачи столичного Медцентра приняли более 150 жителей Атырауской области
    Димаш представил новый музыкальный клип «Omir»
    Телеканал Jibek Joly запустил ролик в честь дня рождения Димаша Кудайбергена в центре Астаны
    Школьные спортивные лиги намерены создать в Казахстане
    Популярное
    1 Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
    2 Строительство ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал аким областного центра
    3 Как отметят 200-летие Кокшетау
    4 Анимационные сериалы по формированию у детей стрессоустойчивости создадут в Казахстане
    5 Сколько преступлений против половой неприкосновенности детей совершили в Казахстане за три года
    Новости партнеров