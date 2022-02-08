Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде в Пекине стартует 9 февраля

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх в Пекине пройдет с 9 по 20 февраля. Будет разыгран один комплект наград, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В число главных фаворитов турнира входят сборные России, Финляндии и Канады. В отсутствии игроков НХЛ сборная США, состоящая из игроков студенческих лиг, воспринимается в качестве «темной лошадки».

Из европейских команд шансы на медали имеют сборные Швеции и Чехии.

На домашней Олимпиаде выступит сборная Китая, участие которой было одобрено Международной федерацией хоккея (IIHF) без прохождения квалификации. Все игроки представляют клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар».

Мужская сборная Китая по хоккею ни разу не участвовала в элитном дивизионе мирового первенства.

Олимпийский турнир в Пекине пройдет с тремя группами по четыре команды в каждой.

Мужской хоккейный турнир. Состав групп:

А: Канада, США, Германия, Китай

В: ОКР, Чехия, Швейцария, Дания

С: Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия

Финальный матч пройдет 20 февраля в день закрытия Олимпийских игр в Пекине.