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    • Мужская сборная Узбекистана впервые в истории стала победителем шахматной олимпиады

    9 Августа 2022 16:22

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Мужская сборная Узбекистана в заключительном туре всемирной шахматной олимпиады в Ченнаи (Индия) победила сборную Нидерландов и впервые в истории стала чемпионом турнира. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Федерации шахмат Узбекистана Алишер Садуллаев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня в заключительном 11-м туре 44-й шахматной олимпиады Узбекистан победил сборную Нидерландов со счетом 2,5:1,5. Гроссмейстеры Нодирбек Якуббоев, Жавохир Синдаров и Нодирбек Абдусатторов сыграли со своими соперниками вничью. В решающем матче Жахонгир Вахидов одолел Макса Уормердама и принёс первую в истории золотую медаль олимпиады для национальной команды.

    «Еще одна отрадная новость: сборная Узбекистана стала единственной командой, которая не потерпела ни одного поражения на этой Олимпиаде. Поздравляю всех наших соотечественников с исторической победой!», - написал Алишер Садуллаев.

    44-я Всемирная шахматная олимпиада проходит с 29 июля по 9 августа в индийском Ченнаи. Церемония закрытия состоится завтра, 10 августа.

    Ранее сообщалось, что всемирная шахматная олимпиада 2026 года пройдет в Узбекистане. Республика впервые примет данные соревнования. Возможными городами-хозяевами называются Ташкент или Самарканд.


    Фото: t.me/alisher_sadullaev

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    #Спорт #Мировые новости #Шахматы
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