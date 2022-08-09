Мужская сборная Казахстана поднялась в рейтинге всемирной шахматной олимпиады

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Шахматисты из Казахстана узнали свои позиции в рейтинге всемирной олимпиады, которая проходит в Ченнае (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Восьмого августа казахстанцы одержали победу над национальной командой Хорватии со счетом 3-1. После этого матча сборная Казахстана поднялась с 25-го на 20-е место в рейтинге олимпиады.

На первом месте находятся спортсмены из Узбекистана, которые опережают идущую второй Армению.

Ранее стало известно, что женская сборная Казахстана покинула топ-5, теперь она располагается на восьмом месте рейтинга.



Фото: Sports.kz.