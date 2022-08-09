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    • Мужская сборная Казахстана поднялась в рейтинге всемирной шахматной олимпиады

    9 Августа 2022 04:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Шахматисты из Казахстана узнали свои позиции в рейтинге всемирной олимпиады, которая проходит в Ченнае (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Восьмого августа казахстанцы одержали победу над национальной командой Хорватии со счетом 3-1. После этого матча сборная Казахстана поднялась с 25-го на 20-е место в рейтинге олимпиады.

    На первом месте находятся спортсмены из Узбекистана, которые опережают идущую второй Армению.

    Ранее стало известно, что женская сборная Казахстана покинула топ-5, теперь она располагается на восьмом месте рейтинга.


    Фото: Sports.kz.
    #Спорт #Шахматы
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