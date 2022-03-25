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    16:11, 25 Март 2022 | GMT +6

    Мужская сборная Казахстана по велоспорту стала чемпионом Азии

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    ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по велоспорту на шоссе стала чемпионом Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Сегодня в столице Таджикистана Душанбе стартовал чемпионат Азии по велоспорту на шоссе. Сборная Казахстана в командных соревнованиях завоевала золото континентального первенства.

    В командном турнире в составе казахстанской команды выступали Евгений Федоров, Игорь Чжан, Юрий Натаров и Евгений Гидич. Велогонщики преодолели дистанцию 24 км за 26 минут 48.933 секунды.

    По итогам соревнований сборная Монголии стала второй, а сборная Ирана - третьей.


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