16:11, 25 Март 2022 | GMT +6
Мужская сборная Казахстана по велоспорту стала чемпионом Азии
ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по велоспорту на шоссе стала чемпионом Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Сегодня в столице Таджикистана Душанбе стартовал чемпионат Азии по велоспорту на шоссе. Сборная Казахстана в командных соревнованиях завоевала золото континентального первенства.
В командном турнире в составе казахстанской команды выступали Евгений Федоров, Игорь Чжан, Юрий Натаров и Евгений Гидич. Велогонщики преодолели дистанцию 24 км за 26 минут 48.933 секунды.
По итогам соревнований сборная Монголии стала второй, а сборная Ирана - третьей.