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    • Мужская сборная Казахстана одержала победу на Кубке Азии по хоккею в зале

    9 Августа 2022 19:16

    БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная Казахстана по хоккею в зале сыграла против национальной командой Сингапура на Кубке Азии, который в эти дни проходит в столице Таиланда Бангкоке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Девятого августа казахстанские хоккеисты в зале одержали разгромную победу над соперниками из Сингапура со счетом 6:1.

    Лучшим игроком матча был признан казахстанец Арман Елубаев.

    Вчера, восьмого августа, казахстанские спортсмены потерпели поражение от сборной Индонезии.


    Фото: sports.kz


    #Спорт #Хоккей
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