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Мужская команда Казахстана по каратэ выиграла чемпионат Азии

23 Декабря 2021 01:21
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Мужская команда Казахстана по каратэ выиграла чемпионат Азии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в рамках чемпионата Азии по каратэ состоялись мужские командные соревнования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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В финале наши спортсмены встретились с Ираном. Победу команде принесли Данияр Юлдашев, Нурканат Ажиканов и Нурнияз Елдашев.

Стоит отметить, что у женщин команда Казахстана стала третьей.

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#Алматы   #Спорт  
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