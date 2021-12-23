Мужская команда Казахстана по каратэ выиграла чемпионат Азии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в рамках чемпионата Азии по каратэ состоялись мужские командные соревнования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В финале наши спортсмены встретились с Ираном. Победу команде принесли Данияр Юлдашев, Нурканат Ажиканов и Нурнияз Елдашев.

Стоит отметить, что у женщин команда Казахстана стала третьей.