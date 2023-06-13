Мужчины воровали терминалы из магазинов и аптек Кызылорды

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Четыре мужчины похищали терминалы из аптек и магазинов, расположенных в центре города. Один из граждан был ранее судим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

Кражи произошли в мае и в начале июня. В полицию обратились владельцы аптеки и магазина, которые сообщили, что два принадлежащих им терминала похищены неизвестными.

Задержаны все подозреваемые. Ими оказались жители областного центра в возрасте 36-39 лет. Двое из них водворены в ИВС, остальные под подпиской о невыезде. Вещественные доказательства изъяты.





Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК. Подсчитывается материальный ущерб. В настоящее время полицейские проверяют причастность задержанных к другим преступлениям.