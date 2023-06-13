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    21:19, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Мужчины воровали терминалы из магазинов и аптек Кызылорды

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    Кадр из видео/t.me/POLICE_of_KZ
    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Четыре мужчины похищали терминалы из аптек и магазинов, расположенных в центре города. Один из граждан был ранее судим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    Кражи произошли в мае и в начале июня. В полицию обратились владельцы аптеки и магазина, которые сообщили, что два принадлежащих им терминала похищены неизвестными.

    Задержаны все подозреваемые. Ими оказались жители областного центра в возрасте 36-39 лет. Двое из них водворены в ИВС, остальные под подпиской о невыезде. Вещественные доказательства изъяты.


    Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК. Подсчитывается материальный ущерб. В настоящее время полицейские проверяют причастность задержанных к другим преступлениям.


    Теги:
    Регионы Казахстана Кызылординская область Борьба с преступностью Видео МВД РК Кызылорда для mail.ru Правоохранительные органы
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