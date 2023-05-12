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    Мужчины избили трех подростков в Петропавловске

    12 Мая 2023, 12:44

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - 7 мая в центре города мужчины избили трех подростков. В настоящее время задержан один из подозреваемых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    7 мая, около 00:58 часов в полицию Петропавловска сообщили о том, что по ул. Интернациональная происходит драка.

    «Установлено, что неизвестные лица в ходе конфликта нанесли телесные повреждения трем 16-летним подросткам. Данный факт зарегистрирован по ст. 293 УК РК «Хулиганство». По подозрению в совершении хулиганских действий задержан мужчина, 2003 г. р. Проводятся следственные действия», - говорится в сообщении полиции.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Борьба с преступностью Петропавловск
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