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    Мужчину, жестоко расправившегося со своей девушкой, осудили в Алматы

    22 Апреля 2021, 19:41

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы мужчину, жестоко расправившегося со своей девушкой, осудили на 10,5 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

    Речь идет о 30-летнем Альберте Хасиеве, который в конце 2017 года убил свою 42-летнюю спутницу. Установлено, что это жестокое преступление мужчина совершил в состоянии наркотического опьянения.

    «Убийство произошло на территории рощи Баума, где гражданин Хасиев выяснял отношения со своей девушкой. В качестве решающего аргумента злоумышленник использовал тупой предмет, которым он ударил ее по голове. Далее подозреваемый нанес ей множество ножевых ранений. Несмотря на то, что мужчина тщательно пытался скрыть следы преступления, его преступные действия были раскрыты, а подозреваемый – задержан», - рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

    А. Хасиев осужден к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы с дальнейшим отбытием срока наказания в условиях чрезвычайной безопасности.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Борьба с преступностью Судебный процесс
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