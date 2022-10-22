Мужчину задержали за рыбалку на территории заповедника в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские задержали мужчину за рыбную ловлю на территории государственного заповедника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

21 октября сотрудники группы природоохранной полиции на территории Коргалжынского государственного заповедника вблизи озера Есей остановили автомашину марки «Mitsubishi» под управлением 22-летнего местного жителя. При проверке багажного отделения авто сотрудники полиции нашли 2 мешка рыбы и 2 резиновые лодки.

Данный факт зарегистрирован по статье «Незаконная добыча рыбных ресурсов» УК РК, проводится проверка.

Ранее в Атырауской области изъяли две тонны незаконно выловленной рыбы.



