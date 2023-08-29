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    Мужчину вернули к жизни после мощного удара током в СКО

    29 Августа 2023, 17:49

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники центра скорой медицинской помощи вернули к жизни мужчину, которого ударило током в 220 Вт. Несколько минут понадобилось медикам, чтобы вывести его из состояния клинической смерти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Директор центра Юрий Белоног рассказал о неординарном вызове на своей странице в социальной сети.

    Звонок в скорую поступил 22 августа вечером. Женщина сообщила о том, что ее брата ударило током. Через пять минут бригада в составе фельдшеров Батырхана Аманжолова, Батырхана Альжанова и водителя-парамедика Владимира Юровского была на месте. 31-летний мужчина находился в состоянии клинической смерти.

    «Со слов сестры, за восемь минут до приезда бригады пациента ударило током в 220 вт. После проверки безопасности немедленно начаты реанимационные мероприятия по стандарту ACLS: непрямой массаж сердца, ИВЛ (искусственная вентиляция легких), дефибрилляция, интубация трахеи. На четвертом цикле реанимации появилось спонтанное дыхание и пульс на сонных артериях. В 20:23 больной в условиях аппаратной ИВЛ через интубационную трубку с вазопрессорной поддержкой доставлен в реанимационное отделение многопрофильной городской больницы. Благодаря профессионализму врачей-реаниматологов вчера пациент в сознании переведён в профильное отделение», - отметил Ю. Белоног.

    Он добавил, что фельдшеры в феврале прошли обучение по международным стандартам скорой медицинской помощи. Водитель сертифицирован по базовой реанимации.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение
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