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    Мужчину в Жамбылской области оштрафовали за распитие алкоголя в поезде

    16 Мая 2023, 02:13

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В суде Тараза вынесли приговор пассажиру, распивавшему спиртные напитки в поезде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Специализированном суде по административным правонарушениям Тараза, в отношении гражданина Ч. завершилось рассмотрение дела по части 3 статьи 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения).

    «Материалами дела установлено, что в апреле гражданин Ч. находился в общественном месте в пьяном виде. Он распивал алкоголь в купе вагона поезда, направлявшегося в Актобе. Это не первое его подобное нарушение в течение года. После наложения административного взыскания он вновь совершил данное нарушение», - пояснили в суде.

    В ходе судебного заседания Ч. вину свою признал.

    Постановлением суда он признан виновным по части 3 статьи 440 КоАП РК, и на него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 34 500 тенге.

    Постановление не вступило в законную силу.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область МВД РК Регионы Тараз
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