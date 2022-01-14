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    Мужчину в тяжелом состоянии после ДТП транспортировали вертолетом из Жетысая в Шымкент

    14 Января 2022, 12:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В производственно-диспетчерскую службу «Казавиаспаса» МЧС РК поступила оперативная заявка от Национального координационного центра экстренной медицины о том, что необходимо транспортировать мужчину в тяжелом состоянии после ДТП в городе Жетысае Туркестанской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Казавиаспаса Алмаз Габдуллин, передает МИА «Казинформ».

    «С переломом шейного позвонка транспортировать мужчину наземным транспортом очень опасно, расстояние в 240 км от больницы города Жетысая до города Шымкента окажется непреодолимым и опасным для здоровья пациента. Врачами НКЦЭМ было принято решение задействовать воздушное судно», - сообщил реаниматолог Жайлаухан Карабеков .

    С места дислокации воздушного судна «Казавиаспаса» в городе Шымкенте незамедлительно вылетел вертолет Еврокоптер ЕС-145. На борту находились опытные пилоты в лице командира воздушного судна Искандара Реджаметова, второго пилота Аблая Жандара, а также врачи НКЦЭМ, заведующий медицинской авиации, реаниматолог Жайлаухан Карабеков, нейрохирург Қайратбек Тағайбекұлы и фельдшер Жадыра Бекболатова.

    Спасатели и врачи оперативно транспортировали мужчину. Пилоты старались максимально мягко осуществлять посадку воздушного судна во избежание несчастного случая. По прилету в пункт назначения на машине скорой помощи пациент был доставлен в городскую больницу № 1 города Шымкента. В данный момент мужчина находится под наблюдением врачей.

    Полет прошел согласно установленного маршрута и без происшествий.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Туркестанская область Здравоохранение Шымкент Спасение
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