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    Мужчину убили в ходе драки в Уральске

    11 Сентября 2021, 10:18

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Свидетелей убийства мужчины ищут полицейские в Уральске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Западно-Казахстанской области.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в 00:08 11 сентября в полицию поступило анонимное сообщение о драке по улице Назарбаева недалеко от церкви.

    «По прибытию на место сотрудниками полиции на улице обнаружен труп неизвестного мужчины 25-30 лет. Позже установлена личность погибшего - гражданин Ш. 1992 года рождения. На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают лиц, причастных к совершению данного особо тяжкого преступления», - сообщили в ведомстве.

    Досудебное расследование начато по статье 106 части 3 УК РК - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего. Свидетелей и очевидцев просят обратиться в Абайский отдел полиции либо позвонить по номеру 102, анонимность гарантируется.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Западно-Казахстанская область Происшествия Видео МВД РК Регионы Казахстана Криминал
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