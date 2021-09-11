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    Мужчину убили в ходе драки в Уральске: подозреваемый задержан

    11 Сентября 2021, 22:57

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 28-летнего мужчины, тело которого было найдено ночью 11 сентября возле одного из ночных клубов Уральска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ЗКО.

    Сотрудники департамента полиции менее чем за сутки установили и задержали подозреваемого в убийстве.

    «На поиски участников и свидетелей инцидента сразу же был ориентирован весь личный состав департамента полиции. Благодаря оперативным и слаженным действиям полицейских были установлены все участники инцидента и подозреваемый в совершении данного особо тяжкого преступления, гр. К 1998 г.р. Задержанный дал признательные показания, которые подтвердились во время следственных действии, с выездом на место преступления», – сообщил официальный представитель ДП ЗКО полковник полиции Болатбек Бельгибеков.

    По данному факту начато досудебное расследование по ст.106 ч. 3 УК РК.

    Напомним, 11 сентября 2021 года примерно в 00:08 на пульт дежурного поступило анонимное сообщение о групповой драке по проспекту Н. Назарбаева. На место сразу выехал ближайший наряд полиции, по прибытии полицейскими обнаружен труп молодого парня.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью Происшествия
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