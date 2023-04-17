Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Мужчину столкнули с эскалатора в торговом доме в Караганде

    17 Апреля 2023, 21:55

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Мужчину, пнувшего в спину спускавшегося на эскалаторе в торговом доме 25-летнего карагандинца, поместили в психдиспансер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Инцидент произошел в торговом доме «Сити Мол» в Караганде.

    По факту нанесения телесных повреждений 25-летнему жителю города Караганды зарегистрировано уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РК.

    Сотрудниками полиции установлен 31-летний мужчина, который в неадекватном состоянии помещён в психоневрологический диспансер.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Карагандинская область МВД РК Караганда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как в Караганде улучшают теплоснабжение
    Почти три часа тушили камыш в Петропавловске
    Ребенка спасли из пожара в Экибастузе
    Девочка выпала из окна пятого этажа в пригороде Павлодара
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
    5 Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
    Новости партнеров