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    Мужчину спасли из горящей квартиры в Астане

    25 Июля 2023, 19:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В квартире воспламенилась мебель и вещи людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    25 июля в 15:55 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что по улице Байтурсынова горит квартира. Через 6 минут на место вызова прибыли дежурные караулы. Горела мебель и вещи на площади 30 квадратных метров.

    «Пожар локализовали в 16:28 и ликвидировали в 16:44. Из горящей квартиры спасли мужчину, 1996 года рождения. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Всего задействовано 22 человека личного состава и 4 единицы техники ДЧС Астаны.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Происшествия Видео МЧС Пожар ДЧС Спасение
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