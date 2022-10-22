Мужчину сняли с поезда в ВКО за долг компаньону в более 2,4 млн тенге

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Мужчина занял крупную денежную сумму у компаньона по бизнесу и скрылся, не вернув долг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«В отдел миграционной службы Управления полиции Усть-Каменогорска поступило постановление от частного судебного исполнителя о взыскании долга в размере более 2 миллионов тенге с 33-летнего гражданина, задолжавшего жительнице города. По словам потерпевшей стороны, бывший партнер по бизнесу в декабре 2020 года взял 2 407 402 тенге взаймы под расписку, однако за почти два года не вернул ни копейки и уже долгое время не выходит на связь», - сообщил исполняющий обязанности начальника УМС ДП ВКО Ринат Шкибаев.

Сотрудники полиции установили местонахождение должника. 33-летний злоумышленник в это время находился в поезде, который направлялся из Алматы в столицу. Полицейские задержали должника на станции в городе Шу. Теперь взысканием долга займутся судебные исполнители.