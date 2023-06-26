Мужчину шантажировали интимным видео: задержаны 4 жамбылцев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области задержаны подозреваемые в вымогательстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию Тараза с заявлением о факте вымогательства обратился 24-летний житель областного центра. Мужчина сообщил, что некие лица за нераспространение компрометирующего видео интимного характера, путем шантажа и угроз, завладели его деньгами в размере 990 000 тенге. По данному факту было начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК «Вымогательство».

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП департамента полиции Жамбылской области совместно с ПСН «Арлан» установлены и задержаны четверо граждан 1994, 1995, 1999 и 2004 годов рождения. Задержанные дали признательные показания. 24-х и 28-летние подозреваемые водворены в изолятор временного содержания Тараза. В отношении двух соучастников избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Установлено, что один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия для выяснения подробных обстоятельств дела.