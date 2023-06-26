Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    Мужчину шантажировали интимным видео: задержаны 4 жамбылцев

    26 Июня 2023, 12:40

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области задержаны подозреваемые в вымогательстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В полицию Тараза с заявлением о факте вымогательства обратился 24-летний житель областного центра. Мужчина сообщил, что некие лица за нераспространение компрометирующего видео интимного характера, путем шантажа и угроз, завладели его деньгами в размере 990 000 тенге. По данному факту было начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК «Вымогательство».

    При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП департамента полиции Жамбылской области совместно с ПСН «Арлан» установлены и задержаны четверо граждан 1994, 1995, 1999 и 2004 годов рождения. Задержанные дали признательные показания. 24-х и 28-летние подозреваемые водворены в изолятор временного содержания Тараза. В отношении двух соучастников избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Установлено, что один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия для выяснения подробных обстоятельств дела.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Жамбылская область Борьба с преступностью МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Два человека погибли в жутком ДТП на трассе Уральск-Атырау
    В Костанайской области потерявшегося сельчанина разыскали в степи в день его рождения
    Четыре человека погибли в ДТП в Актюбинской области
    Найдены человеческие скелеты: подробности находки рассказали в полиции Костаная
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне