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    Мужчину сбили насмерть на пешеходном переходе в Атырау

    21 Декабря 2022, 16:22

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау на пешеходном переходе в ДТП погиб мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, трагический случай произошел прошлой ночью. В микрорайоне Жулдыз около одного из супермаркетов автомобиль марки ВАЗ 21101 сбил пешехода 1993 года рождения. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате полученных телесных повреждений пешеход скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

    «Подозреваемый установлен, проводятся следственные действия. По данному факту департаментом полиции Атырауской области начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК»,- сообщили в пресс-службе ведомства.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП Происшествия Атырау
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