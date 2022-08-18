Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.2 eur/kzt 472.29

    rub/kzt 7.86 cny/kzt 68.81
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Мужчину с ребенком на руках сбил водитель в Костанайской области

    18 Августа 2022 16:10

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Рудном мужчину с ребенком на руках, переходившего дорогу, сбили на нерегулируемом пешеходном переходе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Рудном, по улице Ленина, возле дома №60 18-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2112, состоящей на российском учете, на нерегулируемом пешеходном переходе, не уступил дорогу пешеходу, который держал на руках ребенка. В результате ДТП пешеход и ребенок были доставлены в городскую больницу Рудного с различными телесными повреждениями»,- сообщили в департаменте полиции области.

    В отношении водителя возбуждено досудебное производство по ч.1. ст 345 УК РК «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека».


    Автор:

    Жанна Мусабаева

    #Костанайская область #ДТП #МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Водитель погиб при лобовом столкновении автомобилей в Павлодаре
    Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Талдыкоргане
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    4 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    5 Праздничный концерт в честь Дня Конституции состоялся в Нур-Султане
    Новости партнеров