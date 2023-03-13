Мужчину с пистолетом задержали патрульные полицейские Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчину с пистолетом задержали патрульные полицейские Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Машину 27-летнего гражданина Ш. сотрудники патрульного экипажа «Буран-015» остановили в микрорайоне Ожет. Завидев стражей порядка, водитель Kia заметно стал нервничать. Причина такого поведения стала известна чуть позже, когда в салоне авто были найдены травматический пистолет с патронами и боеприпас. Происхождение и принадлежность этих предметов водитель иномарки пояснить не смог.

Назначена экспертиза, по результатам чего действиям гражданина Ш. будет дана правовая оценка. Другие детали уголовного дела, в соответствии с требованиями ст.201 УПК РК, а также норм Конституции РК, гарантирующие презумпцию о невиновности, разглашению не подлежат.