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    Мужчину с пистолетом задержали патрульные полицейские Алматы

    13 Марта 2023, 14:37

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчину с пистолетом задержали патрульные полицейские Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Машину 27-летнего гражданина Ш. сотрудники патрульного экипажа «Буран-015» остановили в микрорайоне Ожет. Завидев стражей порядка, водитель Kia заметно стал нервничать. Причина такого поведения стала известна чуть позже, когда в салоне авто были найдены травматический пистолет с патронами и боеприпас. Происхождение и принадлежность этих предметов водитель иномарки пояснить не смог.

    Назначена экспертиза, по результатам чего действиям гражданина Ш. будет дана правовая оценка. Другие детали уголовного дела, в соответствии с требованиями ст.201 УПК РК, а также норм Конституции РК, гарантирующие презумпцию о невиновности, разглашению не подлежат.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Видео МВД РК
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