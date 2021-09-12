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    Мужчину с оружием задержали на улицах Уральска

    12 Сентября 2021, 09:37

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Мужчину гулявшего по городу с холодным оружием задержали бойцы Национальной гвардии РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Батыс» Нацгвардии РК.

    В Уральске войсковой наряд воинской части 5517 РгК «Батыс» Нацгвардии РК, выполняя задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, задержал мужчину, который разгуливал по городу с холодным оружием.

    Начальник патруля старший сержант Женис Ажгалиев совместно с патрульными рядовыми Максимом Воробьевым и Диасом Даулетовым во время патрулирования по улице Гагарина 99/1, обратил внимание на подозрительного гражданина, который по внешним признакам был в нетрезвом состоянии.

    Увидев патрульных, он ускорил шаг и попытался скрыться во дворах жилых домов, однако после непродолжительной погони был задержан.

    «При наружном досмотре в присутствии понятых в левом кармане куртки задержанного был обнаружен нож, имевший признаки холодного оружия. Для дальнейшего разбирательства злоумышленник доставлен в отдел полиции города Уральска», - пояснили в пресс-службе Нацгвардии РК.

    С начала года это уже не первый случай, когда гвардейцы воинской части 5517 задерживают граждан с холодным оружием.

    «Нож оказался самодельным, общей длиной около 7-8 см. Мужчина сначала говорил, что только его купил на рынке, а потом, что случайно нашел и подобрал», - пояснил начальник патруля рядовой старший сержант Женис Ажгалиев.

    За проявленную бдительность и умелые действия, проявленные при задержании злоумышленника, войсковой наряд поощрен правами командира воинской части 5517 РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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