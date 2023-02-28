Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Мужчину с обрезом задержали в Темиртау

    28 Февраля 2023, 14:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мужчину, имевшего при себе обрез, задержали в городе Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLICE.KZ.

    27 февраля сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Карагандинской области и ДУИС на одной из улиц города они задержали 24-летнего мужчину, который нес рюкзак. Во время осмотра полицейские обнаружили в рюкзаке обрез, изготовленный из охотничьего ружья 16-го калибра. Задержанный пояснил, что он проживает в Караганде, а в Темиртау приехал к знакомому.

    По словам мужчины, следуя по городу, в кустах нашел рюкзак. Он открыл его и обнаружил предмет, похожий на обрез, после чего направился в полицию, чтобы сдать находку. Ведется досудебное расследование по ст. 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». По делу назначена баллистическая экспертиза.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Карагандинская область МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    3 кг гашиша изъяли полицейские Астаны
    Находившуюся в межгосударственном розыске гражданку Узбекистана задержали в Астане
    Пьяный водитель снес остановку в Аркалыке
    4 авто со штрафами на 3 млн тенге выявили в Атырау
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров