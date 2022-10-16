Мужчину с наркотиками задержали в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Мужчину с наркотиками задержали при досмотре автобуса возле железнодорожного вокзала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

«15 октября в Жезказгане военнослужащий воинской части 6505 ефрейтор Алмат Ахметжанов с собакой по кличке «Луна» при досмотре автобуса возле железнодорожного вокзала заметил подозрительного гражданина.

Служебная собака выявила мужчину, у которого при досмотре в присутствии понятых в дорожной сумке нашли полиэтиленовый пакет с растительным веществом серо-зеленого цвета со специфическим запахом», - сообщили в пресс-службе Нацгвардии РК.

Гражданина доставили в УП города Жезказган для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Житикаре задержали закладчиков наркотиков. Они оставляли закладки в укромных местах пригорода, на территории промышленной зоны.



