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    Мужчину с наркотиками задержали в Жезказгане

    16 Октября 2022, 14:22

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Мужчину с наркотиками задержали при досмотре автобуса возле железнодорожного вокзала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

    «15 октября в Жезказгане военнослужащий воинской части 6505 ефрейтор Алмат Ахметжанов с собакой по кличке «Луна» при досмотре автобуса возле железнодорожного вокзала заметил подозрительного гражданина.

    Служебная собака выявила мужчину, у которого при досмотре в присутствии понятых в дорожной сумке нашли полиэтиленовый пакет с растительным веществом серо-зеленого цвета со специфическим запахом», - сообщили в пресс-службе Нацгвардии РК.

    Гражданина доставили в УП города Жезказган для дальнейшего разбирательства.

    Ранее в Житикаре задержали закладчиков наркотиков. Они оставляли закладки в укромных местах пригорода, на территории промышленной зоны.
    Карагандинская область Борьба с преступностью МВД РК Регионы Нацгвардия Борьба с наркотиками
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