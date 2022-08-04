Мужчину с марихуаной сняли с поезда в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Мужчину с марихуаной сняли с поезда в Семее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На Жана-Семипалатинской железной дороге города Семея был задержан 30-летний мужчина. По оперативной информации, семейчанин незаконно хранил наркотические средства.

В ходе проверки информации факт подтвердился. Сотрудники линейного отдела полиции города Семея совместно с сотрудниками оперативного отдела учреждения ОВ-156/14 ДУИС по ВКО задержали с мужчину поличным. При личном досмотре у него было изъято вещество растительного происхождения — марихуана.

Со слов задержанного, хранил для личного потребления.

«Установлено, что задержанный не имеет права хранить конфискованные вещи. В настоящее время изъятые предметы направлены на экспертизу и проводятся следственные действия предусмотренные статьей 296 части 2 УК РК «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», – сообщил начальник оперативного отдела учреждения ОВ-156/14 ДУИС по ВКО Айбек Акшалов.





Фото: polisia.kz



