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    Мужчину от суицида спасли полицейские в Караганде

    30 Сентября 2022, 18:45

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Мужчину вытащили из петли и реанимировали полицейские в Караганде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ЦОУ поступил звонок о попытке суицида. На место оперативно прибыл наряд полка патрульной полиции УП города Караганды в составе инспекторов Гылымхана Каратаганова и Батырхана Сеймухамбетулы. Как выяснилось, в полицию позвонила супруга мужчины, который пытался покончить жизнь самоубийством.

    По ее словам, в семье произошел скандал. После конфликта муж ушел из дома и больше не возвращался. Поздно ночью он, используя видеосвязь, позвонил жене и пригрозил, что покончит с собой. Оставалось только гадать, где мог быть мужчина. По видеокартинке, высветившейся в сотовом телефоне, можно предположить, что он находится на какой-то детской площадке. Но их в городе несколько десятков.

    Стражи порядка решили объехать двор дома, в котором проживает семейная пара. Вскоре фары служебной машины, проезжавшей мимо детской площадки, осветили человека, висевшего под металлической перекладиной качели. Патрульные выбежали из машины, бросились к нему. Мужчина висел на петле, сделанной из обрывка буксировочного троса, и не подавал признаков жизни.

    Полицейские вытащили самоубийцу из петли, положили на землю, оказали необходимую в таких случаях медицинскую помощь. Батырхан Сеймухамбетулы стал делать лежавшему массаж грудной клетки, и через пару минут мужчина задышал, открыл глаза, потом даже встал на ноги. Полицейские посадили его на скамью, где мужчина окончательно пришел в себя. Подъехавшие медики скорой помощи проверили у мужчины пульс, давление. Все было в норме. Сам гражданин отказался от госпитализации.

    Полицейские доставили мужчину с супругой в полицию для разбирательства, после чего продолжили службу.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия Караганда
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