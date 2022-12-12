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    Мужчину от самосожжения спасли карагандинские полицейские

    12 Декабря 2022, 14:10

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Житель Караганды угрожал совершить самосожжение у здания департамента полиции Карагандинской области. Таким образом он требовал решить спор в суде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    12 декабря напротив ДП Карагандинской области житель города вышел на пикет. Мужчина, держа газовую горелку у канистры с горючим, угрожал совершить самосожжение.

    В переговоры с ним вступил один из заместителей начальника ДП области. Однако на все уговоры мужчина отвечал агрессивно. Помимо всего он создавал опасность для окружающих., так как действие происходило на проезжей части в центре города.

    Главным его требованием было решение спора в суде. По мнению мужчины, дело в суде рассматривается не справедливо.

    «В феврале текущего года общественное объединение «Жан Дос» выиграло тендер на замену ограждений территорий отделов полиции города Караганды. Однако свою работу оно выполнило некачественно, что подтвердили специалисты ДП области в присутствии представителя ОО «Жан Дос», проверив объекты, где проходили ремонтные работы. По данному факту юридический отдел ДП области подал иск в суд, который обязал ответчика устранить все недостатки до 30 ноября. Однако ответчиком недостатки не были устранены. В связи с чем, 6 декабря на портале электронных государственных закупок с поставщиком ОО «Жан Дос» на основании нарушений ограничений, предусмотренных пп.3 п.4 ст. 12 закона «О государственных закупках», в одностороннем порядке договор был расторгнут. Причиной является неисполнение либо исполнение ненадлежащим образом своих обязательств по заключенным договорам о государственных закупках», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    На данный момент материалы по делу о невыполнении работ находятся в суде на рассмотрении. Заседание по данному делу назначено на 14 декабря 2022 года.

    Что касается зачинщика беспорядка, полицейские задержали его и доставили в отдел полиции. Во время инцидента никто не пострадал.


    Фото: instagram.com/ekaraganda.kz

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия Караганда
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