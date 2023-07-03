Мужчину насмерть сбили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Свидетелей смертельного ДТП ищут акмолинские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

2 июля в 23:02 в дежурную часть отдела полиции Аршалынского района поступило телефонное сообщение о том, что по улице Железнодорожной, вблизи моста, обнаружен труп. Незамедлительно прибыв на место происшествия, полицейские по предварительным данным установили, что 36-летний мужчина попал в дорожно-транспортное происшествие и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Отделом полиции данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 3 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

В свою очередь дознаватели ищут очевидцев и свидетелей аварии, чтобы восстановить полную картину произошедшего.