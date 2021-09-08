Мужчину, использовавшего поддельный паспорт вакцинации, задержали в ЗКО

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками полиции задержан житель Атырау за использование поддельного паспорта вакцинации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

36-летний руководитель отдела техники безопасности одной из организации, находясь на работе в Аксае, Бурлинском районе ЗКО, использовал поддельный паспорт вакцинации. Мужчина дал признательные показания.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 385 части 3 УК РК (Подделка или сбыт поддельных документов).

К слову, ранее А. Цой прокомментировал вопрос наказания и амнистии для тех, кто подделал себе паспорт вакцинации.

«Сейчас такой вопрос гражданское общество подняло. Эксперты отрабатывают. Нужно понимать, что нарушение законодательства со стороны, в первую очередь, самих медработников должно наказываться по всей строгости закона. Вы видите, сейчас с этим очень жестко борются, количество случаев уже уменьшилось», - констатировал глава Минздрава.

Он также ответил, будет ли платной прививка для людей с поддельными паспортами вакцинации.

«Вот эти подходы мы определяем сейчас. Как это в каком формате будет сделано и как только все юридические вопросы определим, мы доведем до населения», - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

По его словам, Минздрав обязательно выработает рекомендации касательно таких случаев.

«Сейчас из тех фактов, которые выявлены, ведутся уголовные дела. Это не такое большое количество, незначительное, поэтому мы сейчас проверяем с юридической точки зрения, какие мы можем сделать требования к повторной вакцинации. Мы обсуждаем особенно правовой вопрос. Будут рекомендации, мы обязательно их дадим», - отметил министр.