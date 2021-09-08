Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Мужчину, использовавшего поддельный паспорт вакцинации, задержали в ЗКО

    8 Сентября 2021, 14:55

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками полиции задержан житель Атырау за использование поддельного паспорта вакцинации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    36-летний руководитель отдела техники безопасности одной из организации, находясь на работе в Аксае, Бурлинском районе ЗКО, использовал поддельный паспорт вакцинации. Мужчина дал признательные показания.

    По данному факту ведется досудебное расследование по статье 385 части 3 УК РК (Подделка или сбыт поддельных документов).

    К слову, ранее А. Цой прокомментировал вопрос наказания и амнистии для тех, кто подделал себе паспорт вакцинации.

    «Сейчас такой вопрос гражданское общество подняло. Эксперты отрабатывают. Нужно понимать, что нарушение законодательства со стороны, в первую очередь, самих медработников должно наказываться по всей строгости закона. Вы видите, сейчас с этим очень жестко борются, количество случаев уже уменьшилось», - констатировал глава Минздрава.

    Он также ответил, будет ли платной прививка для людей с поддельными паспортами вакцинации.

    «Вот эти подходы мы определяем сейчас. Как это в каком формате будет сделано и как только все юридические вопросы определим, мы доведем до населения», - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

    По его словам, Минздрав обязательно выработает рекомендации касательно таких случаев.

    «Сейчас из тех фактов, которые выявлены, ведутся уголовные дела. Это не такое большое количество, незначительное, поэтому мы сейчас проверяем с юридической точки зрения, какие мы можем сделать требования к повторной вакцинации. Мы обсуждаем особенно правовой вопрос. Будут рекомендации, мы обязательно их дадим», - отметил министр.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Западно-Казахстанская область Коронавирус в РК Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Задержание казахстанца в Таиланде прокомментировали в МИД
    В Шотландии задержали первого министра
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске