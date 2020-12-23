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    Мужчина застрелил прибывших на вызов полицейских во Франции

    23 Декабря 2020, 16:07

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Национальная полиция Франции сообщила, что три офицера были застрелены и четвертый получил ранение в центральной части страны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на France 24.

    Инцидент произошел недалеко от деревни Пюи-де-Дом в ночь на среду, 23 декабря, после того, как офицеры приехали на вызов о домашнем насилии.

    Согласно сообщениям, полицейских застрелил 48-летний мужчина, когда стражи порядка пытались оказать помощь женщине, укрывшейся на крыше одного из домов. После прибытия полицейского наряда и при попытке подойти к дому подозреваемый открыл огонь по стражам порядка и поджег свой дом.

    По сообщению прокуратуры Клермон-Феррана, затем были обстреляны и убиты еще два офицера, прибывшие на место происшествия.

    Трое убитых офицеров были в возрасте 21, 37 и 45 лет, говорится в заявлении МВД Франции в среду.

    Официальные лица заявили, что женщину благополучно спасли. По крайней мере, семь элитных тактических полицейских остались на месте рано утром в среду. На место происшествия, помимо служащих полиции, прибыли пожарные.

    Несколькими часами позже стало известно, что злоумышленник найден мертвым.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Происшествия Франция
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