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      Акмолинская область

    Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау

    22 Апреля 2023, 16:38

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Вымогателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    20 апреля в Кокшетау сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Акмолинской области задержали мужчину, который насильно неоднократно заставлял местного жителя оформлять товарные и денежные кредиты.

    «Материальный ущерб составил 1,5 млн тенге. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 2 статье 194 УК РК. Иные обстоятельства дела выясняются. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.


    Подозреваемый водворен в ИВС. Расследование продолжается.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Акмолинская область Борьба с преступностью Видео МВД РК Регионы Кокшетау
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