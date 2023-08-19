Мужчина занимался онанизмом на детской площадке в Каскелене

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Полиция задержала мужчину, который занимался онанизмом на детской площадке в городе Каскелен Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео инцидента распространятся в сети. Сообщается, что случай произошел на детской площадке по улице Толе би, 55.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что 18 августа сотрудниками РПП ОМПС УП Карасайского района по жалобе жителей города Каскелен был доставлен в полицию гражданин А., 1966 года рождения, который находясь в общественном месте, на игровой площадке, обнажил свой половой орган.

«Правонарушитель вину в совершении мелкого хулиганства по части 1 статьи 434 КоАП РК признал, в содеянном раскаялся, его вина полностью подтверждается материалами административного производства и видеозаписью, которые будут направлены в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматинской области. По результатам решения суда будет сообщено дополнительно», - отметили в пресс-службе ДП региона.