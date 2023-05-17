Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Мужчина закидал камнями поезд в Алматинской области

    17 Мая 2023, 00:21

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, а позже начал кидать камни в грузовой поезд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    «13 мая в линейное управление полиции на станции Алматы 1 поступило сообщение о том, что машинист грузового поезда совершил экстренное торможение из-за нахождения человека на железнодорожном пути, тем самым предотвратил наезд на человека. Стоянка поезда составила 7 минут. Правонарушитель, переходив переезд станции Шамалган, бросил камни в проходящий грузовой поезд и убежал», - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.



    Полицейские задержали 34-летнего жителя Алматинской области.

    В отношении него составлены два административных материала по части 5 статьи 559 и по части 1 статьи 434 КоАП РК.

    Материал направлен в Карасайский районный суд для принятия решения.

    Ранее на перегоне Аксенгир - Шамалган мужчина закидал камнями грузовой поезд. Тогда из-за случившегося на железнодорожном переезде образовались пробки.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматинская область Борьба с преступностью Происшествия Видео МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Двух наркосбытчиков задержали в Шымкенте
    Разыскиваемую в России сбытчицу наркотиков задержали в Актобе
    2,4 кг наркотиков изъяли у сбытчика в Экибастузе
    Полицейские спасли девушку в Лисаковске
    Популярное
    1 Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
    2 Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
    3 ЧМ-2023 по хоккею: где и когда покажут матч Канада - Казахстан
    4 Сборная Казахстана проиграла команде Швейцарии на чемпионате мира по хоккею
    5 20 водителей оштрафовали за дополнительные бензобаки в Жамбылской области
    Новости партнеров