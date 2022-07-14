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    Мужчина закидал камнями машину на Алаколе: врачи оценили состояние пострадавшей девочки

    14 Июля 2022, 14:23

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - 8-летнюю девочку, пострадавшую после нападения пьяного мужчины на побережье Алаколя, направили на амбулаторное лечение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пациентка 2014 года рождения обратилась в Алакольскую районную больницу в сопровождении родителей, осмотрена дежурным врачом и хирургом. Проведено КТ головного мозга. Выставлен диагноз: рваная рана лобной области справа. Ушиб мягких тканей лобно-височной области справа. Назначено амбулаторное лечение», - проинформировала в пресс-службе управления здравоохранения Алматинской области.

    Ранее сообщалось, что 10 июля в селе Акши пьяный мужчина закидал камнями автомобиль, в котором находилась семья с детьми. В результате нападения пострадали 8-летняя девочка и автомашина. Полиция задержала 28-летнего жителя города Жаркента.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Борьба с преступностью Происшествия Криминал Алаколь
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