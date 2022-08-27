Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.54 eur/kzt 476.11

    rub/kzt 7.95 cny/kzt 68.05
Прогноз погоды
Нур-Султан: +12+14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Мужчина якобы с бомбой в сумке пришел в комнату полиции ж/д вокзала Мангистау

    27 Августа 2022 13:51

    МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - Житель Атырау пришел в комнату полиции ЖД вокзала станции Мангистау и сообщил о бомбе в его сумке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Утром 26 августа в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Мангистау поступило сообщение о том, что в комнату полиции ЖД вокзала станции пришел неизвестный гражданин и сообщил, что у него в сумке имеется взрывное устройство.

    «По данному факту был задержан 49-летний житель Атырауской области. На место выехало руководство линейного отдела полиции и дежурные прокуроры. Для оцепления был задействован личный состав полиции. Из здания железнодорожного вокзала было эвакуировано 37 человек, оцеплена территория железнодорожного вокзала, а также сотрудники полиции блокировали автодороги. В ходе осмотра территории и сумки никаких взрывчатых веществ не найдено», - сообщили в полицию.

    По данному факту проводится досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».


    Фото: polisia.kz


    Происшествия Мангистауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Две школы «заминировали» в Алматинской области
    Семеро казахстанцев с начала года лишились свободы за лжетерроризм
    Пятиклассник задержан за лжетерроризм в Павлодарской области
    Какое наказание грозит в РК за ложные сообщения о бомбах и минах
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
    2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
    3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
    4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
    5 Где смотреть трансляцию матча Казахстан — Беларусь в Лиге наций
    Новости партнеров