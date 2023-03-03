Мужчина взорвал гранату в здании суда в Черногории

БЕЛГРАД. ТАСС – КАЗИНФОРМ - 39-летний мужчина взорвал в пятницу гранату в холле суда Подгорицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

По данным портала Vijesti, злоумышленник погиб, ранения получили еще пять человек, находившихся поблизости. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и полиции. Улицы возле здания суда перекрыты. В районе возникли пробки.

Как ранее сообщила компания «Радио и телевизия Црне Горе», неизвестный привел в действие взрывное устройство у входа в здание суда. В тот момент там находилось большое число людей.



