Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Мужчина взорвал гранату в здании суда в Черногории

    3 Марта 2023, 20:36

    БЕЛГРАД. ТАСС – КАЗИНФОРМ - 39-летний мужчина взорвал в пятницу гранату в холле суда Подгорицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    По данным портала Vijesti, злоумышленник погиб, ранения получили еще пять человек, находившихся поблизости. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

    На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и полиции. Улицы возле здания суда перекрыты. В районе возникли пробки.

    Как ранее сообщила компания «Радио и телевизия Црне Горе», неизвестный привел в действие взрывное устройство у входа в здание суда. В тот момент там находилось большое число людей.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Видео Черногория Мировые новости Взрыв
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мужчина погиб при взрыве газбаллона в Карагандинской области
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров