Мужчина выращивал коноплю на даче в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Мужчина выращивал у себя на даче коноплю в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения ОПМ «Карасора» в полицию попала информация о незаконном культивировании наркотических средств 42-летним жителем областного центра. В ходе проверки поступившего сигнала она нашла свое подтверждение. На территории дачного участка внутри теплицы обнаружены 73 куста конопли общим весом 1,1 кг.

Как пояснил мужчина, он выращивал коноплю для личного употребления. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

По факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.