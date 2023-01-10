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    Мужчина выпал с балкона после взрыва газа в Караганде

    10 Января 2023, 23:34

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - При пожаре после взрыва газа в многоэтажном доме с восьмого этажа выпал один из жителей многоэтажки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил начальник ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов, во время ЧП с балкона восьмого этажа выпал житель дома. Он жив. Его доставили в больницу.

    «В результате взрыва пострадал один человек, который выпал из окна квартиры на восьмом этаже. Он жив. Его доставили в медучреждение. Его диагноз и состояние на данный момент уточняются», - сообщил Мурат Катпанов.

    10 января в 21:29 произошел пожар в 16-этажном одноподъездном 127-квартирном жилом доме после взрыва газа по проспекту Республики, 18/2 в Караганде. На месте ЧП сейчас находится аким области Ермаганбет Булекпаев. Он сообщил, что эвакуированных жителей сейчас распределяют по гостиницам.

    Фото: кадр из видео

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия Видео Регионы Взрыв Караганда
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