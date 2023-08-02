Мужчина вымогал деньги у таксиста на территории курортной зоны Бурабай

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и управления криминальной полиции департамента полиции Акмолинской области задержали молодого человека, который на территории курортной зоны Бурабай вымогал деньги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

Жителя Акмолинской области подозревают в вымогательстве денег у таксиста – ветерана воина-интернационалиста.

«6 июля в дежурную часть отдела полиции Бурабайского района поступило заявление от 64-летнего мужчины о том, что 3 июля в Щучинске у него вымогали 100 тысяч тенге. В итоге пострадавший отдавал деньги злоумышленнику по частям. Мужчина подрабатывает развозкой людей. Сам он является ветераном воином-интернационалистом. 3 июля он приехал на вызов, в салон машины заскочили неизвестные и один из них, применив силу и угрозы, начал требовать деньги», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

Начато досудебное производство по части 2 статьи 194 УК РК «Вымогательство». В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали 21-летнего жителя Щучинска. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину молодой человек признал. Рассказал, что ему нужны были деньги и все, что он получил от пострадавшего, потратил на свои личные нужды.

Напомним, в Алматы тоже недавно задержали вымогателя. Он предложил бизнесмену защитить его от проверок за 390 тысяч долларов США.