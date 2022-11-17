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    Мужчина вымогал деньги у девушки за интимные фото в Кызылорде

    17 Ноября 2022, 19:57

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Житель Кызылординской области шантажировал знакомую девушку интимными фото, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Рolisia.kz.

    В полицию обратилась 29-летняя гражданка о том, что знакомый вымогал деньги, угрожая опубликовать в социальных сетях фотографии интимного характера.

    «По данному факту сотрудники отдела криминальной полиции УП города Кызылорды провели оперативно-розыскные работы, в результате в дежурные сутки задержан 33-летний житель области. Изъяты вещественные доказательства. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», - говорится в сообщении полиции.

    В настоящее время в отношении подозреваемого начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 194 УК РК «Вымогательство».
    Кызылординская область Общество
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