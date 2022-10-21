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    Мужчина вместо договоров аренды оформлял кредиты на столичных жителей

    21 Октября 2022, 16:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Районный суд №2 Есильского района города Астаны вынес обвинительный приговор в отношении столичного жителя по факту мошенничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт горсуда.

    В суде установлено, что мужчина под предлогом оформления документов об аренде квартиры заполучил у гр. М. его персональные данные. После чего оформил на его имя онлайн-займ в сумме 100 000 тенге. Спустя месяц, действуя аналогичным образом, оформил еще один онлайн-займ на сумму 90 000 тенге.

    Подсудимый вину по предъявленному обвинению в совершении мошенничества признал полностью, в содеянном раскаялся. Приговором суда он осужден к 3 годам лишения свободы.

    Судом в соответствии со статьей 58 частями 3 и 6 УК по совокупности уголовных правонарушений путем поглащения менее строгого наказания более строгим, с учетом назначенного наказания другим судом, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

    Гражданский иск удовлетворен, с осужденного взыскана сумма ущерба, причиненные в результате совершенного мошенничества.

    Приговор суда вступил в законную силу.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Суды Судебный процесс
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