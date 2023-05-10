Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.16 eur/kzt 486.67

    rub/kzt 5.82 cny/kzt 64.14
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Мужчина в США выстрелил в подростков, игравших в прятки на территории его дома

    10 Мая 2023, 14:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полиция Юго-Западной Луизианы предъявила обвинение 58-летнему мужчине, выстрелившему в группу подростков, игравших в прятки на территории его дома. Один из детей получил ранение в голову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Инцидент произошел рано утром в воскресенье в небольшом городке Старксе штата Луизиана, недалеко от границы штата Техас.

    По данным полиции, группа подростков играла в прятки в этом районе и пряталась на территории соседского дома, когда его хозяин Дэвид Дойл выстрелил в них из ружья.

    «Дойл рассказал полиции, что заметил тени возле своего дома и вошел внутрь за ружьем. Затем он сообщил детективам, что вышел на улицу и увидел людей, убегающих от его дома, и в это время он начал стрелять в них», - сообщили в офисе шерифа округа Кальказье.

    14-летняя девочка получила ранение в затылок и была доставлена в больницу с травмой, не представляющей угрозы для жизни.

    Район, где произошла стрельба, представляет собой тупиковую дорогу, где проживают три семьи: Дэвид Дойл, семья раненной девочки и родственник ее семьи, сообщил филиал CNN KPLC.

    Дойлу было предъявлено обвинение в нанесении травм при отягчающих обстоятельствах, четырех эпизодах нападения с применением огнестрельного оружия при отягчающих обстоятельствах и незаконном обращении с огнестрельным оружием.

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

    США Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава ВОЗ объявил о завершении режима ЧС по оспе обезьян
    Интенсивная перестрелка произошла на азербайджано-армянской границе
    Грузовой корабль «Тяньчжоу-6» успешно состыковался с орбитальной космической станцией Китая
    Землетрясение произошло в Афганистане
    Популярное
    1 Акимов наказали за незаконные действия при проведении госзакупок в Костанайской области
    2 Машину журналиста Виктора Сутягина поджег неизвестный в Атырау
    3 Сколько казахстанских боксеров вышло в полуфинал ЧМ-2023
    4 Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
    5 Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц
    Новости партнеров