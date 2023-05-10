Мужчина в США выстрелил в подростков, игравших в прятки на территории его дома

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полиция Юго-Западной Луизианы предъявила обвинение 58-летнему мужчине, выстрелившему в группу подростков, игравших в прятки на территории его дома. Один из детей получил ранение в голову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Инцидент произошел рано утром в воскресенье в небольшом городке Старксе штата Луизиана, недалеко от границы штата Техас.

По данным полиции, группа подростков играла в прятки в этом районе и пряталась на территории соседского дома, когда его хозяин Дэвид Дойл выстрелил в них из ружья.

«Дойл рассказал полиции, что заметил тени возле своего дома и вошел внутрь за ружьем. Затем он сообщил детективам, что вышел на улицу и увидел людей, убегающих от его дома, и в это время он начал стрелять в них», - сообщили в офисе шерифа округа Кальказье.

14-летняя девочка получила ранение в затылок и была доставлена в больницу с травмой, не представляющей угрозы для жизни.

Район, где произошла стрельба, представляет собой тупиковую дорогу, где проживают три семьи: Дэвид Дойл, семья раненной девочки и родственник ее семьи, сообщил филиал CNN KPLC.

Дойлу было предъявлено обвинение в нанесении травм при отягчающих обстоятельствах, четырех эпизодах нападения с применением огнестрельного оружия при отягчающих обстоятельствах и незаконном обращении с огнестрельным оружием.