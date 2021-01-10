Мужчина в Алматы оштрафован за агитацию в «день тишины»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Алматы оштрафовали мужчину за агитацию в «день тишины». Об этом заявил старший помощник Генерального Прокурора РК Азамат Саргазин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с Конституционным законом «О выборах в РК» в день выборов и предшествующий ему день любая предвыборная агитация запрещена. Однако вчера, в «день тишины» в г. Алматы гражданин Б. проводил агитацию в поддержку партии «Ак жол» с распространением анонимных агитматериалов», - сказал Азамат Саргазин на брифинге в СЦК.

По данному факту прокуратурой г. Алматы он в порядке сокращенного производства, т.е. без направления материалов в суд в связи с признанием вины, привлечен к административной ответственности по ст.102, 113 КоАП в виде штрафа в общем размере 20 МРП.

«За вчерашний день в органы прокуратуры поступило 2 обращения: одно в Генеральную прокуратуру и одно в прокуратуру района Есиль г. Нур-Султан. В частности, в Генеральную прокуратуру обратился житель г. Алматы с заявлением о предпосылках к нарушению «тайны голосования» из-за отсутствия шторок в кабинах для голосования. Данное обращение по компетенции перенаправлено в территориальную избирательную комиссию г. Алматы», - добавил спикер.

В этот же день в Есильскую прокуратуру столицы поступило обращение от члена Народной партии Казахстана, в котором он выражал несогласие с тем, что его не включили в партийный список.

«Прокуратурой ему разъяснено право обжалования данного решения партии в суд, поскольку это регулируется внутренними актами партии. С сегодняшнего утра к настоящему моменту каких-либо жалоб и заявлений, в том числе о нарушениях условий проведения голосования, в органы прокуратуры не поступало», - заключил А. Саргазин.